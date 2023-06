Goucha - Rui Melo: da música à representação!

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Pedro Castro que viveu 10 anos como toxicodependente. Na segunda parte, recebemos o ator Rui Melo que dá vida a Teixeira, na novela «Festa é Festa». Fala da sua carreira como cantor na banda «Vinhos e petiscos» que abandonou para se tornar ator, conta-nos como conheceu a mãe do filho e fala relação que tem com o jovem de 9 anos.