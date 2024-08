Goucha - Santiago nasceu prematuro e morto. Hoje, é um jovem saudável

Hoje às 16:35

Ouvimos o testemunho de Vânia Casanova e Ricardo Rodrigues. Filho do casal nasceu prematuro às 24 semanas de gestação com apenas 610 gramas. O bebé esteve internado 89 dias na neonatologia devido ao facto de ter nascido morto e com complicações de saúde. Contra todas as expectativas, Santiago sobreviveu e hoje é um jovem saudável com oito anos. Conheça a sua história!

Na primeira parte do programa, ouvimos o testemunho de Cristina Afonso, que cegou aos 20 anos após uma cirurgia às cataratas. Com 52 anos, a nossa convidada diz-nos do que tem mais saudades de ver. Tem duas licenciaturas, sabe tocar piano e faz tricô, o que a torna um verdadeiro exemplo e protagonista de uma história inspiradora.