Goucha: «Ser filhas de psiquiatras era estar em constante avaliação?»

Há 1h e 18min

No «Goucha», Diana e Madalena Resina, irmãs, contam-nos como era viver com os pais e a profissão de ambos. Admitem que nenhuma seguiu as pisadas dos pais a nível profissional e explicam porquê.