Goucha – Simão não desiste de vencer a Leucemia que enfrenta

Hoje às 16:05

No programa apresentado Manuel Luís Goucha, Simão Correia fala da sua luta contra a Leucemia, do amor da família e da paixão pela música. Na segunda parte, Dário Pinto faz o balanço da sua participação na casa d’O Triângulo, fala do apoio da família, da paixão à profissão, do futuro profissional. Ficamos também a ficamos a conhecer a sua companheira e a filha.