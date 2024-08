Há 2h e 48min

No «Goucha», recebemos Beatriz Prates, ex-concorrente do «Dilema». A nossa convidada fala-nos sobre as suas expectativas em relação ao futuro profissional, após a sua experiência no reality show. No final da conversa, Goucha faz uma provocação a Beatriz Prates sobre a sua ligação a Diogo Marcelino, também ex-concorrente.