Goucha sobre Manuela Moura Guedes: «Não entendo como é que esta mulher não está a fazer televisão»

Há 1h e 58min

No «Goucha», recebemos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI. Após surpresa de Manuela Moura Guedes e os filhos, Goucha reage ao facto de, atualmente, a jornalista não se encontrar a fazer televisão. José Eduardo Moniz reage ao comentário do nosso apresentador: «É uma grande profissional, é uma excelente jornalista, mas não serei eu a convidar um membro da minha família para a TVI», revela. Recorda, ainda, que o poder político lida mal com a independência do jornalismo, em resposta a Goucha, sobre o facto de ter sido este mesmo poder que poderá ter «atropelado» o percurso de Manuela Moura Guedes na televisão.