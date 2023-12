Goucha sobre origens nobres de José Avillez: «Um conde dá sempre jeito algures no passado»

Há 3h e 33min

José Avillez teve uma infância marcada pela morte precoce do pai. Morreu quando tinha 36 anos e deixou dois filhos pequenos: «Foi muito duro». José tinha 7 anos mas ainda hoje fala do amor dos pais com grande emoção. Começaram a namorar na adolescência e sempre foram muito apaixonados. A mãe ficou viúva aos 34 anos e nunca refez a vida amorosa.

Amor que tenta igualar na sua relação amorosa, que já lhe deu dois filhos.

A paixão pela cozinha de José Avillez remonta à infância, devido aos almoços de família grandes e às inspirações familiares que via. Conseguiu exercer a paixão como profissão e tornou-se numa das maiores referências da gastronomia em Portugal. Foi eleito um dos 100 melhores Chefs do mundo e é o Chef português com mais estrelas Michelin.

Recordou ainda como foi viver, enquanto Chef e dono de restaurantes, a pandemia e como deu a volta à situação.