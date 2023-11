Goucha - Sofia Lisboa fala do sucesso como vocalista dos «Silence 4» e da luta pela vida

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Catarina Ribeiro, fotógrafa que fez uma sessão com reclusas que vivem com os filhos. Ouvimos o testemunho de uma das protagonistas. Na segunda parte, recebemos Sofia Lisboa, ex-vocalista dos «Silence 4», que no espaço de poucos anos perdeu a saúde, o filho, o trabalho, o marido e a esperança.