Ontem às 16:30

Sónia Almeida não esconde o orgulho que tem no filho que, com 24 anos, decidiu tornar-se drag queen. Tiago Almeida é drag queen e fala da paixão que tem pelo mundo do espetáculo.

Conhecemos também a história de Henrique Santos que foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré aos 38 anos.