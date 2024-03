Goucha - «SuperNanny» Teresa Paula Marques: psicóloga acusa escola de assédio moral no local de trabalho

Ontem às 16:10

Recebemos a psicóloga Teresa Paula Marques, do programa «SuperNanny», que está envolvida numa nova polémica e processo judicial. Foi ao lado de Júlio Isidro que a psicóloga se estreou na televisão, aqui na TVI, em 1995. Só regressou ao pequeno ecrã 23 anos depois e a experiência não foi positiva. «SuperNanny» acabou em polémica e envolto em processo judicial. Agora, está de novo em tribunal, desta vez como denunciante. Teresa garante estar a ser vítima de assédio moral no local de trabalho, sente-se humilhada e alega estar a viver em sofrimento constante. Ouvimos o testemunho de vida Bárbara Vieira, que cresceu com miopia, mas em adulta ficou cega. Bárbara recorda o dia fatídico em que ficou cega, e a sua preocupação maior: o medo de não olhar mais para as suas duas filhas menores.