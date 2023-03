Goucha - Susana luta para recuperar afilhada que criou como filha

Hoje às 16:10

Recebemos André Silveira e Gonçalo Chaves, os dois concorrentes expulsos este domingo na gala do «O Triângulo». Os nossos convidados fazem um balanço da sua participação, partilham os momentos mais marcantes das suas histórias de vida e não contêm a emoção com a surpresa dos seus familiares. Ouvimos o testemunho de Susana Oliveira, que acolheu a sua afilhada com apenas 15 dias de vida, e viu a mesma a ser-lhe retirada em outubro passado. A família biológica decidiu que preferia ver a menina numa instituição. Esta madrinha luta agora para recuperar a criança que criou como filha.