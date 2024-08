Goucha - Tatiana viveu pesadelo ao fazer cirurgia para emagrecer

Ontem às 16:30

No «Goucha», conhecemos a história de Tatiana Cardoso, que chegou a pesar 176 quilos e por razões de saúde, decidiu ser operada. A cirurgia de redução do estômago aparentemente tinha corrido bem, já que Tatiana teve alta um dia depois, mas o que até ali estava a ser um sucesso transformou-se num pesadelo. Recebemos também André Santos, que ficou famoso graças ao seu sucesso nas redes sociais e na televisão. O veterinário fala sobre a sua paixão pelo mundo animal e revela também quem é por detrás do profissional que todos conhecemos.