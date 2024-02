Há 2h e 50min

No «Goucha», recebemos José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI. O nosso convidado fala-nos do facto de ter saído dos Açores para vir estudar para Lisboa, e de ter deixado os pais na ilha. Manuel Luís Goucha tece um largo elogio ao diretor-geral da estação e destaca um «feito» deste, no final dos anos 1980 e inícios de 1990.