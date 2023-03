Ontem às 16:05

Recebemos Teresa Silva, uma das concorrentes mais polémicas do «Big Brother 2020», que nos fala da sua infância, da passagem pelo reality show e do amor que tem pela sua família. A nossa convidada recebe, ainda, várias surpresas. Ouvimos o testemunho de Benvinda Costa, uma mulher com um início de vida marcado pela fome e pobreza, e que agora é uma fonte de inspiração para a sua família.