Goucha - Tiago Feliciano foi expulso d'O Triângulo com 40% de votos

Hoje às 16:05

Recebemos Tiago Feliciano, o último concorrente expulso d'O Triângulo. O animador turístico faz um balanço da sua participação e fala dos seus objetivos para o futuro: ser ator, comentador e influencer. Ainda, o nosso convidado recorda a perda do pai e dá a conhecer o seu lado mais pessoal, pois não teve oportunidade para fazer o «Portal do Tempo» no reality show. Ouvimos o testemunho de Isabel, que aos 56 anos, já enviuvou duas vezes.