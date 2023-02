Goucha – Tiago Rufino fala sobre a sua separação de Luan

7 fev, 16:05

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, conhecemos Lara Larcher que nos fala da sua mudança de carreira e da luta contra uma depressão. Na segunda parte, recebemos Tiago Rufino, vencedor da «Casa dos Segredos 7», que nos revela as razões pela qual a sua relação com Luan chegou ao fim.