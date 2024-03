Goucha - Tragédia de Entre-os-Rios mudou a vida de Fátima e Alda

Hoje às 15:45

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde a recorda a tragédia de Entre-os-Rios que aconteceu há 23 anos e matou 36 pessoas, entre estes estavam vários familiares de Alda Moreira e Fátima Martins. Ficamos também a conhecer a história de Mónica Vaz que fala como o divorcio do companheiro, e as acusações da qual foi vítima, afetaram a sua filha adolescente. Ficamos ainda a conhecer Daniela Gouveia que após o parte se viu em risco de perder a guarda do seu recém-nascido.