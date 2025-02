Goucha - Um acidente de viação mudou a vida de Ricardo para sempre

Há 3h e 50min

No dia 9 de maio de 2009, Ricardo Fernandes viu a sua vida mudar de forma drástica. Um grave acidente de viação deixou-o tetraplégico, com uma incapacidade de 95%, e forçou-o a reinventar-se. Durante 15 horas, permaneceu no local do acidente até ser encontrado e socorrido. O que se seguiu foi um longo período de internamento. Apesar das dificuldades, a sua força de vontade e o apoio incondicional da família fizeram-no renascer e torná-lo um empresário de sucesso.