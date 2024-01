Goucha: «Uma mulher que se deita com vários homens, saberá realmente quem é o seu pai?»

Há 1h e 41min

No «Goucha», Sílvia Pinto, que tem uma infância marcada pelo abandono e pelos maus-tratos por parte da mãe e do padrasto, fala-nos do facto de ter descoberto que o nome que aparece no seu cartão de cidadão como o seu suposto pai, não é o de facto, o seu verdadeiro pai, e fala-nos dessa busca pela identidade do pai biológico. Até agora, Sílvia já fez três testes de ADN, mas todos revelaram ser negativos.