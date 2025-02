Há 3h e 36min

Vânia Sá, uma das concorrentes mais polémicas da história dos reality shows em Portugal, voltou a entrar na casa do Secret Story para um novo desafio. No entanto, a sua participação chegou ao fim no passado domingo, 16 de fevereiro, ao ser expulsa com apenas 13% dos votos do público. Fora dos reality shows, Vânia construiu uma carreira como empreendedora de sucesso, nomeadamente uma loja de roupa