Goucha - Vicente é o nadador com Síndrome de Down mais rápido do mundo

Há 2h e 5min

Com apenas 19 anos, Vicente Pereira é um dos maiores talentos da natação adaptada a nível mundial. O jovem, que começou a nadar aos quatro anos, tornou-se no nadador português com Síndrome de Down mais rápido do mundo, acumulando dezenas de títulos e recordes nacionais e internacionais. No entanto, apesar do seu impressionante percurso, Vicente enfrenta uma barreira inesperada: não pode competir nos Jogos Paralímpicos.

“A minha vida além da natação é um desafio. Sou um rapaz de desafios (…) Quando entro na água, entro noutro mundo”, afirma Vicente, que tem dedicado a sua vida ao desporto.