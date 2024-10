Hoje às 16:45

A história de Andreia Gonçalves é marcada pela dor, pelo sofrimento e pela violência. No entanto, é também uma história de resiliência, superação e esperança. Apesar de todas as adversidades que enfrentou, Andreia continua de pé, reconstruindo a sua vida, agora com a promessa de um sorriso renovado e, pela primeira vez, com a sensação de ser verdadeiramente amada.