Hoje às 16:05

No programa apresentador Manuel Luís Goucha, conhecemos Idalina Alves que nos conta como o filho perdeu a vida, quando atravessava a estrada nacional 4, no Montijo. Na segunda parte recebemos Vítor Norte que no fala da sua infância, dos dois anos na guerra do ultramar, da transição de dançarino para o mundo da representação e da fase em que a filha, Sara Norte, foi presa.