Goucha - Zézinho faz balanço da sua participação n'O Triângulo

Hoje às 16:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz, começamos a tarde com a história de Lourenço que vive com uma doença rara, desconhecida e incapacitante. Na segunda parte, recebemos Zézinho, ex-concorrente d’O Triângulo, que nos fala explica algumas das polémicas em que se viu envolvido, recebe surpresas de vários membros da família e faz o balanço da sua participação no programa.