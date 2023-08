Goucha - Zila, a cartomante: o passado traumático de quem se dedica a prever o futuro dos outros

Hoje às 16:05

Ouvimos o testemunho de vida impressionante da cartomante Zila, que já previu o futuro de várias figuras públicas. A nossa convidada fala da sua infância traumática, da descoberta do seu «dom» para a leitura das mãos e das cartas, e explica como vê a vida e a encara. No final, a nossa apresentadora Maria Botelho Moniz é submetida a uma leitura. Recebemos Graça e Helena, duas mulheres que foram mães após os 45 anos. Na última parte do programa, conhecemos André e Tanya, um casal jovem de camionistas.