O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Governação eletrónica e participação dos cidadãos

Hoje às 00:19
Governação eletrónica e participação dos cidadãos - TVI

Episódio 19.

Mais Vistos

Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"

V+ TVI
Ontem às 14:59
1

Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada

V+ TVI
24 jul, 13:02
2

Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

Dois às 10
Hoje às 10:20
3

Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»

V+ TVI
Ontem às 16:36
4

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Big Brother
Há 3h e 57min
5

Quase ao léu: A manhã divertida de Carolina Braga e Diogo Bordin em imagens

Big Brother
31 mai, 21:12
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Dois às 10
Hoje às 08:42

À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»

Big Brother
Hoje às 01:39

Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso

Ontem às 16:14

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
Hoje às 09:30

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Dois às 10
Hoje às 08:57

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
Há 1h e 55min

TVI PLAYER

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Big Brother
Há 3h e 54min

Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo

Big Brother
Há 1h e 23min

Guerra de leoas pela manhã. Jéssica e Catarina Miranda já nem se podem ver

Big Brother
Hoje às 10:56

Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»

Dois às 10
Hoje às 11:48

Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 23:40

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Dois às 10
Ontem às 11:54
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 14 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 4min

TVI Jornal - 14 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 11min

Jovem de 18 anos esconde gravidez e bebé é encontrado morto em casa pelo avós

Dois às 10
Há 3h e 35min

Marido de Cristiano morreu aos 38 anos com leucemia — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:02

Cristiano e Jorge apaixonaram-se, mas o destino separou-os: «É uma dor que nunca vai desaparecer»

Dois às 10
Hoje às 11:59

Francisco Vale ouve em direto declarações de Jéssica Galhofas e reage: «Não foi o que aconteceu»

Dois às 10
Hoje às 11:56
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

Novelas
Ontem às 09:23

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

Novelas
Ontem às 11:13

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Novelas
Ontem às 09:50

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
12 ago, 11:16

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
Ontem às 11:21

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Novelas
Ontem às 15:21
IOL Footer MIN