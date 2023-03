Há 59 min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) diz a Matias (José Fidalgo) que nunca pensou que fosse liberar tanta raiva contra Graça (São José Correia) na destruição do carro de Jaime (Fernando Pires), admitindo que a sogra lhe anda a infernizar a vida. Nenhum deles repara no intercomunicador que está plantado na sala, com Graça a ouvir a conversa.