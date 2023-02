Há 3h e 30min

Em «Quero é Viver», Graça (Helena Isabel) pressiona Raul (Isaac Alfaiate) para lhe contar quem é a mulher com quem traiu Dora (Inês Aguiar), com Raul a acabar por descair-se num pormenor da lingerie que leva Graça a perceber que foi com Estrela.