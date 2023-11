Graça é apanhada pela polícia a tentar fugir com as netas

Há 52 min

Em «Queridos Papás», Francisco e Graça (São José Correia) estão frente a um portão que dá acesso a uma pista aérea. Francisco diz que o seu contacto do jato privado deve estar atrasado. Graça está cada vez mais nervosa. Um carro da polícia chega com três agentes, que lhes apontam as armas. Todos comemoram aliviados que a polícia tenha conseguido intercetar a tempo Graça e Rogério antes que eles fugissem com Beni (Luísa Guanilho) e Carlota do País.