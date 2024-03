Graça e Paulo são levados pela polícia

Há 1h e 32min

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correia), Paulo (Bruno Madeira), Matias (José Fidalgo) e Simão (Pedro Sousa) discursam para os presentes a dizerem que parte dos lucros da coleção irão para instituições de solidariedade social para apoiarem crianças desfavorecidas, todos aplaudem. Graça e Paulo ficam apreensivos ao verem Carrelo entrar com outro inspector da PJ e dirigirem-se a eles. Graça e Paulo são levados pelos polícias, com Graça a protestar não saber por que está a ser detida. Sílvia e Simão assistem intrigados à cena. Zezé (Catarina Siqueira), a espreitar tudo com Zé Miguel, sorri satisfeita a dizer que o vídeo que ele fez a relatar os crimes de Graça e Paulo foi a vingança perfeita por eles a terem despedido do colégio, só faltando agora Simão ficar sem Carlota. Zezé mete a mochila às costas a dizer a Zé Miguel ir partir em direcção ao desconhecido, dizendo ao pai haver muito mundo para explorar.