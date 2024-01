Há 2h e 6min

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correia) diz a Zé Miguel que o colégio vai começar a dar muito lucro com as medidas que implementou. Graça é recebida por um coro de protestos de todos os pais do colégio por ter mudado a alimentação do Tartaruguinha, com Matias a avisar que podem processá-la por isso. Graça olha-os atrapalhada.