Ontem às 23:18

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correia) pede a Adriana que perceba que Simão (Pedro Sousa) foi ludibriado por Zezé (Catarina Siqueira), dizendo-lhe que ele sempre foi um pai extremoso e preocupado com as filhas. Adriana assente ir ter isso em conta no seu relatório.