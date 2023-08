Há 1h e 4min

Em «Queridos Papás», Zé Miguel (São José Correia) diz a Graça que nunca falaram em ter uma relação assumida, tendo sido por isso que ela o apanhou com Angelina. Ela insiste que não devia estar com alguém como Angelina mas ele elogia-a, deixando Graça frustrada. Graça diz a Zé Miguel ser melhor não ficar ali com ele e sai despeitada.