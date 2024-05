Graça: «Não tenho vergonha de dizer que cresci num bairro de barracas»

Há 1h e 46min

No «Dois às 10», Fomos com Graça até junto do Cristo Rei recordar o dia em que aconteceu a inauguração deste monumento. Graça refere que foi dia, 17 de maio de 1959, e que tinha oito anos. Recorda que foi com a escola, na altura uma escola só de meninas onde era obrigatório andar sempre de bata (branca) e foi assim que foram ao evento. Diz que a mãe lhe lavou e passou a ferro muito bem a bata branca e que lhe fez um belo rabo-de-cavalo com um laço branco… não podia fazer má figura. Nesse dia, saíram da escola a pé em disseram a um largo que hoje já não está como era (nada está) e foi lá que esperaram a comitiva do Salazar que havia vindo de barco até Cacilhas. Dali foram então no cortejo até junto do Cristo Rei. Graça conta que seguia num mar de gente e já lá em cima, não via nada, apenas o Cristo se olhasse para cima. Diz que houve uma cerimónia religiosa e que foi ouvida uma mensagem de voz enviada pelo Papa da altura. Graça refere que naquele dia foram tiradas várias fotografias e refere-se a um muito especificamente onde está uma multidão ela diz estar ali, no meio daquelas pessoas todas. Num dia que não esquecerá.