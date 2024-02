Há 1h e 25min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) continua muito aflito por Beni (Luisa Guanilho) estar desaparecida. Graça (São José Correia) vem do interior a falar ao telemóvel com Vasco, que reclama da segurança do Tartaruguinha. Maurício (Miguel Bogalho) confirma haver uma campanha contra o colégio nas redes. O rosto de Graça ilumina-se, dizendo já saber quem raptou Beni.