Graciete perdeu os dentes num episódio de violência doméstica: «Não conseguia falar»

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Graciete Lima, que aos 16 anos casou, aos 18 foi mãe e até ali tudo correu bem. Depois do filho nascer as coisas mudaram. “Até ciúmes do filho ele tinha.” Diz que durante os 14 anos que sofreu de violência doméstica, as coisas foram escalando, hoje foi um estalo, amanhã um murro e depois um pontapé. Refere que todas as vezes de que foi agredida chamou a polícia, mas diz que não se sentia segura ao ponto de deixar de confiar na força de segurança pública. Confessa que a gota de água foi quando o marido a esfaqueou. Graciete já não estava com o ex-companheiro, tinha ido a casa buscar as coisas quando foi surpreendida por ele que lhe deu uma facada depois de a empurrar para o chão. Graciete acordou no hospital três dias depois. Recebemos o atual companheiro de Graciete.