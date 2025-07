Há 1h e 35min

No «Bom dia Alegria», Joana reencontrou o amor aos 45, casou aos 46 e, agora, prepara-se para receber Pureza, nome da bebé que nascerá em novembro. Com quatro filhos e uma carreira sólida — incluindo passagem pela CNN, em Nova Iorque — Joana faz questão de continuar ativa: “Ser mãe aos 49 anos não me assusta. Está a correr bem e quero trabalhar até à véspera”, garante.