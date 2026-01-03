Grávida, viu a sogra matar o namorado: O testemunho de Bruna sobre o crime que mudou o seu destino

Há 50 min

No «Momento Certo», Bruna viveu um pesadelo inimaginável enquanto estava no segundo mês de gravidez: presenciou o homicídio do seu namorado, Diogo, cometido pela própria mãe dele durante uma discussão doméstica. Apesar das tentativas desesperadas de Bruna para pedir ajuda, a tragédia foi inevitável, deixando-a perante o desafio de enfrentar o luto e a gestação sozinha. Hoje, dois anos depois, Bruna foca-se na reconstrução da sua vida através do amor pela filha, Ariel, e do apoio daqueles que permaneceram ao seu lado.