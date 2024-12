Gravidez fora do casamento ameaça a estabilidade de Milena e João

Há 2h e 6min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Laços de família»

Milena é casada com João e até têm um filho em comum, mas as diferenças entre o casal fazem que no presente o casal siga caminhos diferentes. Recentemente, Milena descobriu que João pode até voltar a ser pai. Preocupada com a perda do património da família, exige que João tome medidas.

João é pintor e começou uma vida mais espiritual junto de uma comunidade artística. Foi neste cenário que se envolveu com uma mulher, que engravidou. Milene exige um teste de paternidade com medo de poder perder o património que seria apenas para o filho em comum com João.

João acredita que é prematuro e considera que o mais importante é apoiar a mulher que está grávida. Apesar disso, Milena pede ao tribunal que possa ser feito um teste de paternidade e transfira os bens para si e para o filho.