Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença

Grávido sem estar grávido? Caso insólito chega a tribunal

Há 51 min
Grávido sem estar grávido? Caso insólito chega a tribunal - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Gravidez fantasma». Desde que soube que a mulher estava grávida, Roberto começou a manifestar sintomas físicos e emocionais associados à gestação, tendo sido diagnosticado com gravidez psicogénica pela psiquiatra Clara Trigoso, uma condição de origem psicológica que não é considerada uma doença no sentido mais estrito. Apesar de estar a ser acompanhado, Roberto sente-se incompreendido e acredita que o seu estado emocional se tem agravado. Pediu baixa médica para se afastar do trabalho, mas a médica recusou, defendendo que o isolamento poderia intensificar a depressão. Inconformado e receando perder o emprego, Roberto recorre agora ao tribunal para que a psiquiatra seja obrigada a emitir um certificado de incapacidade temporária para o trabalho.

A Sentença

17:20

Perdeu o filho de vista por segundos… e agora pede indemnização ao quem o salvou

A Sentença
Ontem às 16:39
11:46

Humor político ou ataque pessoal? Disputa eleitoral chega à Justiça

A Sentença
24 fev, 16:37
14:06

Ganhou a lotaria com o dinheiro dos outros — agora enfrenta a justiça

A Sentença
19 fev, 16:26
17:30

Demitida por ser pontual? O estranho caso da funcionária que chegava cedo demais

A Sentença
16 fev, 16:48
24:03

Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha

A Sentença
13 fev, 15:51
Mais A Sentença

Mais Vistos

05:57

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Dois às 10
Hoje às 11:41
1

Na Primeira Companhia de coração partido? Esta recruta terminou recentemente o namoro com famoso ator da TVI

1ª Companhia
1 jan, 23:49
2

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Secret Story
Ontem às 11:38
3

Fora da «1.ª Companhia», Joana D'Arc mostra-se magoada com atitude de ex-recruta: «Não admito. Tenho uma filha para criar»

Dois às 10
Hoje às 12:10
4

Joana d'Arc

Dois às 10
12 jan, 09:08
5

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
24 fev, 16:58
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

Secret Story
Há 2h e 29min

Rita Almeida reage ao fim da relação com Marcelo Palma: «Quando se diz essa frase...»

Dois às 10
Há 2h e 48min

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Novelas
Há 1h e 54min

Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Secret Story
Há 2h e 38min

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

Dois às 10
Hoje às 11:00

Liliana Filipa diverte-se no Brasil com famoso futebolista: «Não desgrudaram a noite toda»

V+ TVI
Hoje às 14:33

TVI PLAYER

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Dois às 10
Hoje às 11:41

Amor à Prova: Cris pede explicações a Bruno

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Terra Forte: Vivi é salva pelo filho?

Terra Forte
Ontem às 23:15

Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto

Secret Story
Hoje às 11:34

Secret Story - Extra - 26 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Dois às 10 - Primeira entrevista de Joana D'Arc após a «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Grávido sem estar grávido? Caso insólito chega a tribunal

A Sentença
Há 51 min

A Sentença - «Conflito sucessório»

A Sentença
Hoje às 14:30

TVI - Em cima da hora - 26 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 26 de Fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ana Abrunhosa afirma: "O senhor ministro pode ter chegado a horas, mas chegou com umas semanas de atraso"

Dois às 10
Hoje às 11:43

Ana Abrunhosa: quem é a mulher para lá do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Coimbra?

Dois às 10
Hoje às 11:42
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura

Novelas
Hoje às 10:02

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Novelas
Hoje às 09:31

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

Novelas
Ontem às 15:53

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Novelas
Ontem às 14:30

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
Ontem às 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo

Novelas
Hoje às 09:00