Grupo de jovens ajuda a combater a solidão dos mais velhos

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», Padre Nelson começa por dizer que está em Mora há 6 anos e tem desenvolvido vários projetos com o grupo de jovens. Fala do projeto ‘Geração Mais’ que visa ajudar os mais velhos a combater a solidão. Os jovens além de fazer companhia de estarem presentes vão se fazer presentes. Já em casa da dona Augusta, Duarte diz que trouxeram os ingredientes do bolo e Augusta diz que é uma receita que já faz há mais de 30 anos. Marta chega ao final do dia com o coração cheio porque sabe que fez a diferença na vida de alguém. Marcus diz que com o projeto Geração mais há uma troca de conhecimento que o deixa mais completo. Duarte diz que as pessoas se sentem mais jovens com a presença deles e que lhes proporcionam sorrisos. Augusta diz que foi uma tarde diferente, bem passada, maravilhosa.