Grupo «Sabor Flamengo» anima a manhã com a atuação «Sevilhanas»!

Há 2h e 15min

No «Dois às 10», as tradições espanholas vêm a estúdio através do Grupo de Sevilhanas e Flamenco de Samora Correia. Maria Reis, professora de sevilhanas e flamenco há 20 anos, fala da origem do grupo.