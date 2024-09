Guarda prisional alcoolizado que provocou a morte de Claudisabel continua à solta: «Nem suspenso foi. Continua a trabalhar»

Há 1h e 22min

No Goucha, recebemos Raquel Madeira, mãe da falecida cantora Claudisabel. A nossa convidada fala, pela primeira vez, sobre a perda da filha, e explica-nos como tem sido viver sem a mesma: «Ela era tudo, ela era a minha vida». Recuámos até à emissão de 5 de agosto de 2022, em que Claudisabel veio ao programa. Raquel recorda que a filha, que tinha dois carros, gostava muito de andar no smart e acabou por morrer dentro do smart. A nossa convidada fala-nos de algo 'arrepiante': o tema que a filha cantou num programa de televisão, horas antes de ter falecido. Recorde-se que a cantora morreu no seguimento de um acidente de viação na A2. Tinha 40 anos. Raquel faz um relato impressionante desse dia fatídico, em que foi a falar com a filha durante a viagem. Viagem que culminou na morte da cantora. Em primeira mão, a nossa convidada recorda que pediu ajuda a um cantor e suposto colega de Claudisabel, e este não respondeu da melhor forma, tendo-lhe desligado a chamada: «Hoje em dia, ele não conta a história assim, mas esta é a verdade». Raquel fala-nos, ainda, do guarda prisional que provocou a morte da sua filha: «Já devia estar preso há muito tempo. Nem suspenso foi».