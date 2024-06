Guida tem premonição sobre El Cacto e... Florinda?

Há 2h e 19min

Em «Festa é Festa», Guida (Cristina Oliveira) dá um sermão a Jorge (Manuel Melo) por ter feito qualquer coisa mal feita e avisa-o que há muitos a quererem o lugar dele. Jorge pede a Guida para dar uma oportunidade a António (Luís Simões), pois ele não foi feliz na Alemanha. El Cacto entra na mercearia e Guida tem uma premonição. Guida fica confusa com o que viu e tenta saber mais acerca dele. Guida fala em Florinda (Ana Brito e Cunha) para ver a reação dele e regista-a. El Cacto está rodeado de netos, todo contente com a família que tem. Vemos a mulher dele a estender roupa e parece-se muito com Florinda. El Cacto chama-a, mas não chegamos a ver-lhe a cara.