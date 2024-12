Há 28 min

Em «Festa é Festa», Delfim (António Melo) acha que Guida (Cristina Oliveira) devia falar do seu dom ao jornalista, pois isso é que é um assunto digno de uma reportagem, mas Guida recusa-se a falar sobre isso. Marco chega com uma flor e Guida fica com o olhar preso na mesma, tendo uma visão. Guida fica ausente e vai voltando a si aos poucos. Guida olha para Marco como que tentando perceber o que viu e finge que teve uma quebra de tensão.