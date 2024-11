Guilherme Castelo Branco abre o coração sobre o pai: «Sempre me mostrou o que era»

Há 1h e 49min

No programa «Goucha», Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, senta-se para uma entrevista reveladora e carregada de emoção. Conhecido como comentador do V+ Fama, no canal V+ TVI, Guilherme Castelo Branco abre o coração sobre a sua relação com o pai, uma figura amplamente polémica e mediática em Portugal.

Entre memórias, reflexões e uma visão pessoal sobre José Castelo Branco, esta conversa conduzida por Manuel Luís Goucha promete trazer novas perspetivas sobre a vida privada de uma das famílias mais faladas do país.

Veja o vídeo, onde o passado, o presente e os desafios do futuro são abordados sem filtros.