Guilherme Castelo Branco recorda o bullying que sofreu: «Sentia vergonha de...»

Há 1h e 30min

No programa «Goucha», Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, senta-se para uma entrevista reveladora e carregada de emoção. Conhecido como comentador do V+ Fama, no canal V+ TVI, Guilherme Castelo Branco abre o coração sobre a sua relação com o pai, uma figura amplamente polémica e mediática em Portugal.

O filho de José Castelo Branco recorda a altura em que a sofrer bullying na escola, devido à imagem "diferente" do pai. Admite ter passado momentos muito maus, em que chorava sozinho, escondido. Nunca pediu ajuda nem partilhou a sua angústia com ninguém, nem com os pais.

