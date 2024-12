Guilhermina resiste ao despejo e leva disputa com novo proprietário ao tribunal

Há 2h e 53min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde Prédio Familiar.

Guilhermina vive num prédio cujos apartamentos estão todos arrendados ao proprietário. Recentemente, após a renovação dos contratos, o senhorio de Guilhermina recebeu uma proposta de compra do edifício. Embora os inquilinos tenham tido o direito de preferência, nenhuma proposta superou a oferta recebida e o prédio foi mesmo vendido ainda que sob a garantia de manter os contratos. No entanto, 3 meses depois, Guilhermina e o vizinho do lado foram surpreendidos pelo novo proprietário, João, informando que teriam de abandonar os apartamentos uma vez que este quer unir os dois apartamentos. Guilhermina recusa sair e acusa o proprietário de ter ocultado a sua intenção. Este, por sua vez, diz ter informado o antigo dono do prédio.