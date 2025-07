Há 2h e 23min

O guru que enche corações e estádios: Mestre espiritual foi recebido no Cadaval. É seguido por milhões no mundo inteiro, mas é em Portugal que tem a maior legião de devotos. O guru espiritual foi recebido no aeroporto de Lisboa como uma estrela e, no Cadaval, mais de 5 mil pessoas aguardavam pela sua bênção.