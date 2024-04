Guto e Pitty ficam em pânico: «É ela!»

Há 2 min

Em «Cacau», Guto (Vitor Britto) e Pitty (Ludy Guimarães) pedem a Marco (Diogo Amaral) para usar o telemóvel dele para verem a notícia que saía hoje sobre Cacau (Matilde Reymão). Esta convida Marco para irem ter com Valdemar (Vitor Hugo) e Regina (Christine Fernandes), que estão a ordenhar as vacas. Guto e Pitty ficam em choque por descobrirem que Marco tem uma ligação com Cony, podendo afinal não ser de confiança. Guto insiste com Pitty que Regina tem de ficar a saber que Marco tem uma ligação a Cony, sabendo ambos como ela é perigosa.